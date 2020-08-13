Üsküdar'da ağaç kesimi iddiaları: Site sakinleri güvenlik kamerasıyla cevap verdi
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Üsküdar'da ağaç kesimi iddiaları: Site sakinleri güvenlik kamerasıyla cevap verdi

ÜSKÜDAR'da İstanbul Boğazı manzaralı 4 katlı bir binanın bahçesinde bulunan fıstık çamının kesilmesiyle ilgili site sakinleri güvenlik kamerasıyla cevap verdi.

Üsküdar'da ağaç kesimi iddiaları: Site sakinleri güvenlik kamerasıyla cevap verdi
13.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:45
ÜSKÜDAR'da İstanbul Boğazı manzaralı 4 katlı bir binanın bahçesinde bulunan  fıstık çamının kesilmesiyle ilgili site sakinleri güvenlik kamerasıyla cevap verdi. Site sakinleri ağacın bir bölümünün kendiliğinden kırıldığı için kesildiğini öne sürdü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

Olay Bestekar Selahattin Pınar Sokak'taki bir binada  meydana geldi. Sosyal medyada görüntülerle birlikte yayılan iddialarda  4 katlı binanın  bahçesinde bulunan orman ürünü fıstık çamı kesildiği belirtildi. Ağacın kesilmesine tanıklık edenler olayın videosunu sosyal medyada paylaştı. Paylaşım üzerine harekete geçen Üsküdar Belediyesi ekipleri adrese giderek incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri incelemenin ardından yaptığı açıklamada "İhbarı alır almaz olay yerine intikal ederek özel mülkteki orman ağacının kesildiğini tespit ettik. Ceza yetkisi İl Orman İşletme Müdürlüğü'nde olduğundan tutanağı ilgili kuruma ilettik. İbretlik bir ceza için kurumla irtibat halindeyiz" denildir. Orman ağacı vasfındaki ağaç özel mülk alanında bulunduğu için Üsküdar Belediyesi ekipleri sadece tespit tutanağı tuttu. Bu tutanak İl Orman İşletme Müdürlüğü'ne gönderildi.

SİTE SAKİNLERİ CEVAP VERDİ

Binada yaşayanlar ise manzara için ağacın kesildiği iddiaların doğru olmadığını söyledi. Ağacın dallarının kırıldığını ve tehlike saçtığını belirten bina sakini, "Ağacın yarısı devrildiği için kesildi. Allahtan devrilirken kimse yoktu. İzinli başvuruları yapılmış. Belediyeden mi ormandan mı bilmiyorum. Arkadaşlar gelmiş görmüşler. Tarihi bir ağaç 40 yıldır burada. Kesilseydi 40 yıldır kesilirdi zaten. Manzara için kesilmedi. Yan evin üzerine de devrilebilirdi, çocukların üzerine de devrilebilirdi. Burada bir komşu ağaç katliamı yapıyor diye sosyal medyaya video atmış. Gelip neden ağaç kesiyorsunuz diye sorabilirdi" dedi.

AĞACIN DEVRİLME ANI KAMERADA

Bu arada bina sakinleri ağacın kesilmeden önce devrilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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