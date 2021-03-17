Üsküdar'da ağaç kesen 3 şüpheli suçüstü yakalandı
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Üsküdar'da ağaç kesen 3 şüpheli suçüstü yakalandı

17.03.2021 21:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:16
Üsküdar'da ağaç kesen 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Üsküdar sahilindeki bir park içerisinde ağaç keserken Üsküdar Belediyesi ekiplerince yakalanan 3 şüpheli, polise teslim edildi.

Üsküdar sahilindeki bir park içerisinde ağaç keserken Üsküdar Belediyesi ekiplerince yakalanan 3 şüpheli, polise teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Kız Kulesi karşısında testereyle kaçak ağaç kestikleri tespit edilen 3 şüpheli, Üsküdar Belediyesi ekiplerince yakalandı.

Parkta bulunan iki ağacı kestikleri belirlenen ve haklarında tutanak tutulan şüpheliler, polise teslim edildi.

Belediye yetkilileri, kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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