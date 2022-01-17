Üsküdar'da aç kalan martılar kıyıya vuran çöplere saldırdı - Haberler
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Üsküdar'da aç kalan martılar kıyıya vuran çöplere saldırdı

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

Üsküdar'da aç kalan martılar kıyıya vuran çöplere saldırdıİSTANBUL Üsküdar'da denizde biriken çöpler kıyıya vurdu.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da aç kalan martılar kıyıya vuran çöplere saldırdı

İSTANBUL Üsküdar'da denizde biriken çöpler kıyıya vurdu. Aç kalan martılar kıyı kesiminde biriken çöplere saldırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Denizde biriken çöpler Üsküdar Çengelköy Sahili'nde kıyıya vurdu. Kıyıya yakın noktada biriken çöpler içerisinde plastik atıklar, kullanılmış maskelerin yanı sıra gıda atıkları da olduğu görüldü. Biriken çöpler yoğun kokuya neden olurken denizin renginde de değişim olduğu gözlendi.

Öte yandan aç kalan martılar kıyıya vuran çöplere saldırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da aç kalan martılar kıyıya vuran çöplere saldırdı

Üsküdar'da aç kalan martılar kıyıya vuran çöplere saldırdı

Üsküdar'da aç kalan martılar kıyıya vuran çöplere saldırdı

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Son Dakika Haberleri

Üsküdar, Güncel, Haber

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