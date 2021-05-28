ÜSKÜDAR'DA 9 MİLYON 950 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLEN OPERASYON KAMERADA
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ÜSKÜDAR'DA 9 MİLYON 950 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLEN OPERASYON KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da kaçak sigara ve tütün mamulleri üretimi yapan imalathane ve depoya baskın düzenlendi.

ÜSKÜDAR'da kaçak sigara ve tütün mamulleri üretimi yapan imalathane ve depoya baskın düzenlendi. Baskın düzenlenen depo, imalathane ve bir TIR dorsesinde da yapılan aramalarda, 9 milyon 950 bin adet bandrolsüz doldurulmaya hazır boş makaron, 20 bin adet tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, dün Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan depo ve imalathanede kaçak sigara ve tütün mamulleri üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan depo, imalathane ve boş makaron taşıdığı tespit edilen TIR'a operasyon düzenledi. Ekiplerce, depo, imalathane ve TIR'a ait dorsesinde yapılan aramalarda, 9 milyon 950 bin adet bandrolsüz doldurulmaya hazır boş makaron, 20 bin adet tütün ile doldurulmuş makaron, 13 kilogram tütün, 1 adet kompresör, 1 adet hava kurutucu, 3 adet makaron dolum makinası ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı. Baskında, 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adli makamlarca serbest kalırken, 1 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ÜSKÜDAR'DA 9 MİLYON 950 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLEN OPERASYON KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA 9 MİLYON 950 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLEN OPERASYON KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA 9 MİLYON 950 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLEN OPERASYON KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA 9 MİLYON 950 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLEN OPERASYON KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA 9 MİLYON 950 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLEN OPERASYON KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA 9 MİLYON 950 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLEN OPERASYON KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA 9 MİLYON 950 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLEN OPERASYON KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA 9 MİLYON 950 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLEN OPERASYON KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA 9 MİLYON 950 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLEN OPERASYON KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA 9 MİLYON 950 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLEN OPERASYON KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA 9 MİLYON 950 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLEN OPERASYON KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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