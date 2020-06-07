Üsküdar'da 65 yaş ve üstüne sazlı sözlü boğaz turu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üsküdar'da 65 yaş ve üstüne sazlı sözlü boğaz turu

Üsküdar'da 65 yaş ve üstüne sazlı sözlü boğaz turu Pandemi sebebiyle aylardır evlerinden çıkmayan 65 ve üstü yaşlılar için Üsküdar Belediyesi sazlı sözlü boğaz turu düzenledi.

07.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:47

Üsküdar'da 65 yaş ve üstüne sazlı sözlü boğaz turu

İSTANBUL - Pandemi sebebiyle aylardır evlerinden çıkmayan 65 ve üstü yaşlılar için Üsküdar Belediyesi sazlı sözlü boğaz turu düzenledi.

Üsküdar Belediyesi pandemi sebebiyle aylardır evlere kapanan 65 yaş üstü büyüklerimize biraz az olsun "nefes" aldırabilmek için Valide Sultan Gemisi ile boğaz turu düzenledi. 65 yaş ve üstü sosyal mesafeyi koruyarak çay-simit ve canlı müzik eşliğinde boğazın tüm güzelliğini doyasıya yaşadı. Gemiye sosyal mesafe kuralları kapsamında yolcu sayısının 6'da biri kadar yaşlı alındı. Boğaz turu öncesi bütün yaşlılara maske ve dezenfekten verildi. Yaşlılar hem boğaz turunun keyfini çıkarırken hem de sazlar eşliğinde oynadılar.

Yaşlılar ile boğaz turuna çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "65 ve yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili serbest oldukları zamanlar biz de bunu fırsat bilerek Üsküdar Belediyesi olarak bu Valide Sultan gemisinde büyüklerimizi ağırlayalım istedik. Gördüğünüz gibi gemide 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimizle beraber güzel bir boğaz turundayız. Çaylar, simitler, canlı müzik eşliğinde boğazı geziyoruz. Güzel bir gün güzel bir hafta sonu bu güzel günde Kovid-19 salgın sürecinde ülke olarak başarılı olmuş isek ve kesinlikle başarılıyız en önemli sebebi büyüklerimizin bu sürece olan sadakati, kurallara olan sadakatidir. Onlar bu boğaz turunu fazlasıyla hak ettiler" dedi.

74 yaşındaki Sadi Uyguner ise, "Vallahi çok iyi oluyor. Haftada bir de olsa biraz dışarı çıkıyoruz. Güneş alıyoruz. Sağ olsun izin verenlerden inşallah bu sıkıntılı günlerden de kurtuluruz. Daha iyi günleri gök bekleriz inşallah Allah nasip etsin" dedi.

Üsküdar'da 65 yaş ve üstüne sazlı sözlü boğaz turu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı Haber
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten Haber
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı Haber
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit...
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı...
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Engin Altay Fahrettin Koca Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Rafet El Roman Beyazıt Öztürk Serenay Sarıkaya
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Kadın İntihar Operasyon
Şu an buradasınız: Üsküdar'da 65 yaş ve üstüne sazlı sözlü boğaz turu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 17:48:25. #1.14#
title