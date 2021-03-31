ÜSKÜDAR'DA 54 BİN 285 ADET TAKLİT ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÜSKÜDAR'DA 54 BİN 285 ADET TAKLİT ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ÜSKÜDAR'DA 54 BİN 285 ADET TAKLİT ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

ÜSKÜDAR'DA 54 BİN 285 ADET TAKLİT ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ Ali ÇALAR TINBEK / ÜSKÜDAR'da iki farklı adrese düzenlenen baskında, ünlü bir markanın 54 bin 285 adet taklit ürünlerine el konuldu.

ÜSKÜDAR'DA 54 BİN 285 ADET TAKLİT ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ 

Ali ÇALAR TINBEK/

ÜSKÜDAR'da iki farklı adrese düzenlenen baskında, ünlü bir markanın 54 bin 285 adet taklit ürünlerine el konuldu. Bir şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, Üsküdar Ferah Mahallesi İtimat Sokak üzerinde bulunan 2 ayrı adreste taklit ürünler bulunduğu bilgisi edindi.  Dün saat 13.15'te adreslere baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 53 bin 960 adet cep telefonu kılıfı, 5 adet batarya, 60 adet cep telefonu, 146 adet boş kutu, 5 adet şarj kablosu ve adaptörü, 100 adet arka ve önlü etiket, 9 adet şarj kablosu olmak üzere toplamda 54 bin 285 adet taklit ürün ele geçirdi.  Baskında adreste bulunan M.Ç. isimli kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Türkan Şoray Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Caner Erkin Şenol Güneş Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÜSKÜDAR'DA 54 BİN 285 ADET TAKLİT ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 16:14:50. #1.15#
title