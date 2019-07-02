Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı...Çatıda meydana gelen patlamalar kamerada

Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı...Çatıda meydana gelen patlamalar kamerada

Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı...Çatıda meydana gelen patlamalar kamerada
İSTANBUL - Üsküdar Barbaros Mahallesinde 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çatıda patlamaların yaşandığı görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA
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