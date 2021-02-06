Son dakika haber | (Havadan görüntülerle) ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN, KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR-1
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Son dakika haber | (Havadan görüntülerle) ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN, KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR-1

06.02.2021 10:32 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:59
Son dakika haber | (Havadan görüntülerle) ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN, KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR-1

Son dakika haberler: ÜSKÜDAR'da 5 katlı binanın 5. katında yangın çıktı.

ÜSKÜDAR'da 5 katlı binanın 5. katında yangın çıktı. Apartman sakinleri kendilerini dışarıya atarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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HAVADAN GÖRÜNTÜLER-Müdahale-Dışarı çıkanlar

-Detaylar


- İstanbul
Son dakika haber | (Havadan görüntülerle) ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN, KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR-1
Son dakika haber | (Havadan görüntülerle) ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN, KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR-1
Son dakika haber | (Havadan görüntülerle) ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN, KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR-1
Son dakika haber | (Havadan görüntülerle) ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN, KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR-1
Son dakika haber | (Havadan görüntülerle) ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN, KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR-1
Son dakika haber | (Havadan görüntülerle) ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN, KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR-1
Son dakika haber | (Havadan görüntülerle) ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN, KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR-1
Son dakika haber | (Havadan görüntülerle) ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN, KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR-1
Son dakika haber | (Havadan görüntülerle) ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN, KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR-1
Son dakika haber | (Havadan görüntülerle) ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN, KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR-1
Son dakika haber | (Havadan görüntülerle) ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN, KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR-1
Son dakika haber | (Havadan görüntülerle) ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN, KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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