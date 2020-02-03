: Üsküdar'da 40 çuval patates çalan hırsızlar kamerada

03.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:33

ÜSKÜDAR'da patates, soğan toptancılığı yapan işyerinden 40 çuval patates çalma anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Selami Ali Mahallesi'nde bulunan patates soğan toptancılığı yapan bir iş yerinde yaşandı. Bir minibüsle gelen şüpheliler, patates yüklü kamyonların önünden geçti. Bir süre sonra tekrar gelen şüpheliler, minibüsü patateslerin bulunduğu yere park etti. Ardından, patates yüklü çuvalları karanlıktan da faydalanarak minibüse yüklemeye başladılar. Bu sırasında bir kağıt toplayıcısının sokaktan geçişini umursamayan şüpheliler, çuvalları yüklemeye devam etti.

40 ÇUVAL PATATES ÇALDILAR

Yaklaşık 5 dakika süren hırsızlık olayında piyasa değeri 3 bin lira olan 40 çuval patates çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüsle sokağa giren şüphelilerin, patates yüklü çuvalları minibüse koyduktan sonra olay yerinden ayrılması görülüyor.

İş yeri çalışanı Semih Günaydın 'Sabah dükkana geldiğimde malımın eksik olduğunu fark ettim. Kamera görüntülerine baktığımda minibüs sokağa girip patateslerin bulunduğu alana park etmiş. Patates çuvallarını alıp kaçmışlar. Hırsızların yakalanmasını istiyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA

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