Son dakika! Üsküdar'da 4 katlı apartmanda yangın: mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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Son dakika! Üsküdar'da 4 katlı apartmanda yangın: mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Son dakika! Üsküdar'da 4 katlı apartmanda yangın: mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Üsküdar Selami Ali Mahallesi'nde 4 katlı binanın üçüncü katında buzdolabı kablosundan çıkan yangın sebebiyle dairede yaşayan iki kişi mahsur kaldı.

Üsküdar Selami Ali Mahallesi'nde 4 katlı binanın üçüncü katında buzdolabı kablosundan çıkan yangın sebebiyle dairede yaşayan iki kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdiven ile tahliye etti. 

Yangın, saat 23.40 sıralarında Üsküdar Selami Ali Mahallesi Söz Ebesi Sokak üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre dört katlı binanın üçüncü katındaki dairede buzdolabından çıkan yangın sebebiyle yoğun duman oluştu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun duman sebebiyle dairede mahsur kalan kadın ve annesini merdiven ile tahliye etti. İtfaiye sirenlerini gören mahalle sakinleri cama ve sokağa döküldü. Yangının çıktığı binada yaşayan İshak Çiçek "Buzdolabı elektrik aksamından yangın çıktı. Daha sonra itfaiyeyi aradık. Panikledik hepimiz dumandan bir şey yapamadık. Yangın üst kattaki komşumun dairesinde çıktı. Bir yaşlı ablamız ve kızı dumandan etkilendi. Zaten o dairede yaşıyorlardı. Onları da çıkarttık evden" şeklinde konuştu. Bir diğer mahalle sakini Emrah Akyasan da, "Uyuyorduk. Dışarıdan bir sesler duydum. İlk önce kavga sandım. Çıktım baktım şu daireden dumanlar çıkıyor.  Sonra yukarıya çıktım. Yaşlı teyzeyle annesi iniyorlardı. Apartmanda sağa sola koşturuyorlardı. Bir adamın elinde yangın tüpü vardı ama dumandan içeriye giremiyordu. Alt kattan maske alıp içeriye girdim. Mutfağa sıktım yangını söndürdüm. O arada itfaiye geldi zaten. İçerideki teyzeyi aşağıya indirdik. Üst kattakileri de indirdik. Bir tane çocuk vardı, krize girmişti" ifadelerini kullandı. Yangın sebebiyle dairede hasar meydana gelirken başlatılan soruşturma sürüyor. 


- İstanbul
Son dakika! Üsküdar'da 4 katlı apartmanda yangın: mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Son dakika! Üsküdar'da 4 katlı apartmanda yangın: mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Son dakika! Üsküdar'da 4 katlı apartmanda yangın: mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Son dakika! Üsküdar'da 4 katlı apartmanda yangın: mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Son dakika! Üsküdar'da 4 katlı apartmanda yangın: mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Son dakika! Üsküdar'da 4 katlı apartmanda yangın: mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Son dakika! Üsküdar'da 4 katlı apartmanda yangın: mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan

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