Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama - Haberler
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Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama

AA, Alptekin Soykan - Güncel
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İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

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