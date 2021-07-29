Üsküdar'da 3 katlı apartmandaki evin alev alev yandığı anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üsküdar'da 3 katlı apartmandaki evin alev alev yandığı anlar kamerada

Üsküdar'da 3 katlı apartmandaki evin alev alev yandığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üsküdar'da 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, sigara külünün düşmesiyle yangın çıktı.

Üsküdar'da 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, sigara külünün düşmesiyle yangın çıktı. Evde mahsur kalan 1 kişi itfaiye tarafından merdiven ile kurtarılırken alt katta evlerine duman dolan 2 kadın ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Evdekilerin kurtarılması ile evin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da İcadiye Mahallesi Cemil Meriç Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede saat 14.15 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre evde oturan kişinin unuttuğu sigara nedeniyle çıkan yangın nedeniyle evi kısa sürede alevler ve dumanlar sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan vatandaşı merdiven ile balkona ulaşarak kurtardı. Yangının çıktığı evin alt katında, dumanların dolmasıyla evde mahsur kalan 2 kadın da vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bir kadın ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken evde büyük maddi hasar oluştu.

Evin alev alev yandığı anlar ve itfaiyenin vatandaşı kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan yangının çıktığı ev drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Üsküdar'da 3 katlı apartmandaki evin alev alev yandığı anlar kamerada
Üsküdar'da 3 katlı apartmandaki evin alev alev yandığı anlar kamerada
Üsküdar'da 3 katlı apartmandaki evin alev alev yandığı anlar kamerada
Üsküdar'da 3 katlı apartmandaki evin alev alev yandığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı
Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı
Manavgat'taki yangında sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu
Manavgat'taki yangında sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu
Antalya'daki orman yangını büyüyor
Antalya'daki orman yangını büyüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ece Erken Derya Uluğ Prens Harry Oğulcan Engin
Spor Muslera Metin Oktay Roger Schmidt Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üsküdar'da 3 katlı apartmandaki evin alev alev yandığı anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:43:04. #1.14#

title