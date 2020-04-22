Üsküdar'da 21 bin ihtiyaç sahibi aileye alışveriş kartı yardımı
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Üsküdar'da 21 bin ihtiyaç sahibi aileye alışveriş kartı yardımı

Üsküdar'da 21 bin ihtiyaç sahibi aileye alışveriş kartı yardımı Üsküdar Belediyesi, Ramazan öncesinde 21 bin ihtiyaç sahibi aileye marketlerde kullanabilecekleri alışveriş kartı dağıttı.

22.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:06
Üsküdar'da 21 bin ihtiyaç sahibi aileye alışveriş kartı yardımı

Üsküdar'da 21 bin ihtiyaç sahibi aileye alışveriş kartı yardımı

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi, Ramazan öncesinde 21 bin ihtiyaç sahibi aileye marketlerde kullanabilecekleri alışveriş kartı dağıttı.

Üsküdar Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor. Üsküdar Belediyesi ekipleri, tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler ile Üsküdar Vefa Hattı'na kayıt yaptıran aileler olmak üzere toplamda 21 bin aileye Ramazan öncesinde alışveriş kartı dağıttı. Yardım alan vatandaşlardan biri, "Allah devletimize zeval vermesin" diyerek Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen'e teşekkür etti.

Üsküdar Belediyesi Destek Hizmet personellerinden Rabia Deryol, "Üsküdar Belediyesi olarak Üsküdar muhitimizde toplamda 21 bin ihtiyaç sahibi ailemiz var. ve biz belediye personelleri olarak gönüllü bir şekilde bu ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş çeki dağıtıyoruz. İnşallah gerçekten ihtiyacı olan insanlara gittiği gibi gönülden de güzel dualar aldığımıza inanıyoruz" dedi.

Üsküdar'da 21 bin ihtiyaç sahibi aileye alışveriş kartı yardımı

Kaynak: İHA

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