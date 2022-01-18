Son Dakika | Üsküdar'da 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında 15 yıl hapis istemiyle dava

Gelen son dakika haberlerine göre ÜSKÜDAR'da geçen Eylül ayında otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedip Melike Karaca (14) ve Muhterem Çelik'in (43) hayatını kaybetmesine neden olan sürücü Tuğba Ertuğrul (41) hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaö suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.