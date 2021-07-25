Son dakika haberleri... Üsküdar'da 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı
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Son dakika haberleri... Üsküdar'da 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Üsküdar'da çatı katında yangın çıkan binada hasar oluştu.

Üsküdar'da çatı katında yangın çıkan binada hasar oluştu.

Bahçelievler Mahallesi Bulut Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binanın çatısında hasar oluştu.

Bu arada vatandaşlar, yangına müdahale eden itfaiye erlerine ayran ikram etti.

Son dakika haberleri... Üsküdar'da 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı
Son dakika haberleri... Üsküdar'da 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı
Son dakika haberleri... Üsküdar'da 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı
Son dakika haberleri... Üsküdar'da 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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