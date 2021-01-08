Üsküdar'da 2 gün önce denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
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Üsküdar'da 2 gün önce denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

08.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 19:13
Üsküdar'da 2 gün önce denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

ÜSKÜDAR'da 2 gün önce yeğenleriyle birlikte yüzmek için denize giren 28 yaşındaki genç dalgalara kapılarak kayboldu.

ÜSKÜDAR'da 2 gün önce yeğenleriyle birlikte yüzmek için denize giren 28 yaşındaki genç dalgalara kapılarak kayboldu. Yapılan aramaların ardından bugün bulunarak denizden cesedi çıkarılan Hüseyin Irgat'ın yakınları bir an olsun sahilden ayrılmadı.

Olay, Çarşamba günü akşam saatlerinde Üsküdar Salacak Sahili'nde 28 yaşındaki Hüseyin Irgat ile iki yeğeni yüzmek için denize girdi. Irgat denizde yüzdüğü sırada dalgalara kapılarak kayboldu. Deniz polisi denizde kaybolan Irgat'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan aramalardan sonuç alınamazken, 28 yaşındaki Hüseyin Irgat'ın cesedi bugün saat 17.00 sıralarında bulundu. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Hüseyin Irgat'ın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracına konuldu. Hüseyin Irgat'ın yakınları ise iki gün boyunca sahilde bekleyerek arama çalışmalarını takip etti.Hüseyin Irgat'ın akrabası İbrahim Kaya, "Akşam saatlerinde buradan denize giriyorlar. Sonra biraz açılmış. Bağırıyordu, sesleri geliyordu. Kurtarın beni diyordu. İki gündür arıyoruz şimdi çıkarttılar" dedi.


- İstanbul
Üsküdar'da 2 gün önce denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Üsküdar'da 2 gün önce denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Üsküdar'da 2 gün önce denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Üsküdar'da 2 gün önce denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Üsküdar'da 2 gün önce denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Üsküdar'da 2 gün önce denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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