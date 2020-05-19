ÜSKÜDAR'DA 19.19 COŞKUSU
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ÜSKÜDAR'DA 19.19 COŞKUSU

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHASokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı'nı pencerelerinden İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

ÜSKÜDAR'DA 19.19 COŞKUSU
19.05.2020 20:11 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:11

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı'nı pencerelerinden İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürerken evlerinde bulunan vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. Üsküdar Çengelköy Mahallesi'nde bulunan apartmanlarda 7'den 70'e herkes evlerinin pencere ve balkonlarına çıktı. Mahalle sakinleri önce ellerindeki bayraklarla çalan marşlara eşlik etti ardından saatler 19.19'u gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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