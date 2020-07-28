ÜSKÜDAR'DA 125 SANTİMLİK İGUANA BULUNDU Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN –Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA Üsküdar'da 125 santimetre uzunluğundaki iguana arazide bir vatandaş tarafından bulundu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN –Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA Üsküdar'da 125 santimetre uzunluğundaki iguana arazide bir vatandaş tarafından bulundu. İguana Üsküdar Belediyesine teslim edildi.

Üsküdar'da bir kişi çalılık arazide gezen iguanayı fark etti. Vatandaş durumu belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri iguanayı bir kafese koyarak aldı. Belediyenin veteriner hekimi tarafından sağlık kontrol geçilen 125 santimetre uzunluğundaki iguana koruma altına alındı.

Kaynak: DHA