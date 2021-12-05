Üsküdar'da 100 bin lira değerinde musluk bataryası çalan hırsızlar yakalandı - Haberler
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Üsküdar'da 100 bin lira değerinde musluk bataryası çalan hırsızlar yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Üsküdar'da 100 bin lira değerinde musluk bataryası çalan hırsızlar yakalandı

Üsküdar'da bir iş yerinden yaklaşık 100 bin lira değerinde musluk bataryası çaldıktan sonra yakalanan ve 9 ayrı hırsızlık olayının da faili oldukları ortaya çıkan 5 şüpheli yakalandı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir iş yerinden yaklaşık 100 bin lira değerinde musluk bataryası çaldıktan sonra yakalanan ve 9 ayrı hırsızlık olayının da faili oldukları ortaya çıkan 5 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 30 Kasım günü Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra kaçan zanlıları suçüstü yakaladı.

Zanlıların kullandığı aracı durduran ekipler, 5 kişiyi gözaltına alırken, araçta yapılan aramada 100 bin lira değerinde musluk bataryası ele geçirildi.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin Üsküdar, Çekmeköy ve Ataşehir'de farklı tarihlerde meydana gelen 9 ayrı hırsızlık olayının da faili olarak arandığı ortaya çıktı.

Öte yandan, zanlıların bir iş yerinin önüne, yakalandıkları gün kullandıkları araçla yanaştıkları, iş yerinin kapısını zorla açarak değerli buldukları eşyaları araca yükleyip kaçtıkları anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ünün tutuklandığı, birininse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

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AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

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