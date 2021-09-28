ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da 1 buçuk dakikada motosiklet hırsızlığı kamerada

Hırsızlık mağdurundan, motosikletini bulana 10 bin TL ödül

İSTANBUL - Üsküdar'da gece vakti motosikletle bir sokağa gelen şahıslar yanlarında getirdikleri demir kesme makası ile motosikletin kilidini keserek çaldı. Şahıslar yaklaşık 1 buçuk dakikada motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Motosikleti çalınan vatandaş, motosikletini bulana 10 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz ay Üsküdar'da Valide Atik Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre gece saatlerinde motosiklet ile bir sokağa gelen iki şahıs, burada gözlerine kestirdikleri motosikleti yaklaşık 1 buçuk dakikada çaldı. Şahıslar yanlarında getirdikleri demir kesme makası ile motosikletin zincirlerini keserek çaldı, ardından kayıplara karıştı. Müzik sektöründe çalışan ve işinden ötürü motosiklet kullanan Aytek Koşar, motosikletinin çalınmasıyla beraber mağduriyet yaşadığını ve motosikletini bulana 10 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

Motosikletin sahibi Aytek Koşar, "Benim motorum çalınmadan önce başka bir mağazaya uğrayıp oradaki motoru kurcalayıp geliyorlar. Orayı alamayıp benim motora uğruyorlar. ve kesiyorlar kilitleri doğal olarak. İki kişi yapıyor bu işi. Bir sırt çantaları var. Sırt çantalarında makas taşıyorlar, demir kesme makası. Saat beş otuz bir civarlarında geliyor. Otuz ikide çıkıyorlar. Bir buçuk dakika sürmüyor. İhbarda bulundum. 50 bin liralık bir makinem gitti. Sigorta da yoktu zaten. Kasko da yaptıramıyorduk. Yani bütün emeğimiz gitti. Ben müzik sektöründe çalışıyorum. Evrak işleriyle koşturuyordum o motorla. Şimdi yürüyerek yapıyorum aynı işi ama motor olunca kolay olmuyor" dedi.

Öte yandan motosikletin yaklaşık 1 buçuk dakikada çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletle gelen iki şahıs motosikletten inip çalacakları motosiklete ilerliyor, ardından çaldıkları motosikletle beraber oradan uzaklaşıyor.