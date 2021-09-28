Üsküdar'da 1 buçuk dakikada motosiklet hırsızlığı kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üsküdar'da 1 buçuk dakikada motosiklet hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üsküdar'da 1 buçuk dakikada motosiklet hırsızlığı kamerada Hırsızlık mağdurundan, motosikletini bulana 10 bin TL ödül Üsküdar'da gece vakti motosikletle bir sokağa gelen şahıslar yanlarında getirdikleri demir kesme makası ile motosikletin kilidini keserek çaldı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da 1 buçuk dakikada motosiklet hırsızlığı kamerada

Hırsızlık mağdurundan, motosikletini bulana 10 bin TL ödül

İSTANBUL - Üsküdar'da gece vakti motosikletle bir sokağa gelen şahıslar yanlarında getirdikleri demir kesme makası ile motosikletin kilidini keserek çaldı. Şahıslar yaklaşık 1 buçuk dakikada motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Motosikleti çalınan vatandaş, motosikletini bulana 10 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz ay Üsküdar'da Valide Atik Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre gece saatlerinde motosiklet ile bir sokağa gelen iki şahıs, burada gözlerine kestirdikleri motosikleti yaklaşık 1 buçuk dakikada çaldı. Şahıslar yanlarında getirdikleri demir kesme makası ile motosikletin zincirlerini keserek çaldı, ardından kayıplara karıştı. Müzik sektöründe çalışan ve işinden ötürü motosiklet kullanan Aytek Koşar, motosikletinin çalınmasıyla beraber mağduriyet yaşadığını ve motosikletini bulana 10 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

Motosikletin sahibi Aytek Koşar, "Benim motorum çalınmadan önce başka bir mağazaya uğrayıp oradaki motoru kurcalayıp geliyorlar. Orayı alamayıp benim motora uğruyorlar. ve kesiyorlar kilitleri doğal olarak. İki kişi yapıyor bu işi. Bir sırt çantaları var. Sırt çantalarında makas taşıyorlar, demir kesme makası. Saat beş otuz bir civarlarında geliyor. Otuz ikide çıkıyorlar. Bir buçuk dakika sürmüyor. İhbarda bulundum. 50 bin liralık bir makinem gitti. Sigorta da yoktu zaten. Kasko da yaptıramıyorduk. Yani bütün emeğimiz gitti. Ben müzik sektöründe çalışıyorum. Evrak işleriyle koşturuyordum o motorla. Şimdi yürüyerek yapıyorum aynı işi ama motor olunca kolay olmuyor" dedi.

Öte yandan motosikletin yaklaşık 1 buçuk dakikada çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletle gelen iki şahıs motosikletten inip çalacakları motosiklete ilerliyor, ardından çaldıkları motosikletle beraber oradan uzaklaşıyor.

Üsküdar'da 1 buçuk dakikada motosiklet hırsızlığı kamerada

Üsküdar'da 1 buçuk dakikada motosiklet hırsızlığı kamerada

Üsküdar'da 1 buçuk dakikada motosiklet hırsızlığı kamerada

Üsküdar'da 1 buçuk dakikada motosiklet hırsızlığı kamerada

Üsküdar'da 1 buçuk dakikada motosiklet hırsızlığı kamerada

Üsküdar'da 1 buçuk dakikada motosiklet hırsızlığı kamerada

Üsküdar'da 1 buçuk dakikada motosiklet hırsızlığı kamerada
İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Son Dakika Haberleri
Alkollü sürücü alkolmetreyi pos cihazı zannedip defalarca böyle ödeme yaptı

Alkollü sürücü alkolmetreyi pos cihazı zannedip defalarca böyle ödeme yaptı

 Kumar oynayanlara operasyon! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi

Kumar oynayanlara operasyon! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Sezai Temelli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Tarkan Ebru Şallı Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Mehmet Topal Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Olaf Scholz Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Üsküdar'da 1 buçuk dakikada motosiklet hırsızlığı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 11:24:03. #1.17#