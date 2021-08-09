ÜSKÜDAR'DA 1.5 MİLYON LİRALIK SAHTE VİTAMİN VE İLAÇ KÜRLERİ ELE GEÇİRİLDİ
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ÜSKÜDAR'DA 1.5 MİLYON LİRALIK SAHTE VİTAMİN VE İLAÇ KÜRLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Ali Kerem BEGİ İSTANBUL DHAÜsküdar'da polis ekipleri, sahte vitamin ve destekleyici kür ürünlerinin üretildiği belirlenen iş yerine ve deposuna baskın düzenledi.

Haber-Kamera Ali Kerem BEGİ İSTANBUL DHA

Üsküdar'da polis ekipleri, sahte vitamin ve destekleyici kür ürünlerinin üretildiği belirlenen iş yerine ve deposuna baskın düzenledi. 5 kişi gözaltına alınırken, piyasaya sürülemeye hazır yaklaşık 10 bin adet ürün ele geçirildi. İlaçların piyasa değerinin 1 buçuk milyon lira olduğu tahmin ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 20 gün süren fiziki ve teknik takip sonucu Bulgurlu Mahallesi'ndeki bir apartmanın alt katında sahte vitamin ilaçları üretildiği ve bu ürünlerin bir klinikte hastalara uygulandığı tespit edildi. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Polislerin depoda yaptıkları aramada 10 bin adet satışa hazır ürün ile bu ürünlere ait çok sayıda etiket, kutu ve paketleme cihazı ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 1 buçuk milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

Ekipler, ilaçların uygulandığı belirtilen klinikte de yaptığı aramalar sonrasında 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

ÜSKÜDAR'DA 1.5 MİLYON LİRALIK SAHTE VİTAMİN VE İLAÇ KÜRLERİ ELE GEÇİRİLDİ
ÜSKÜDAR'DA 1.5 MİLYON LİRALIK SAHTE VİTAMİN VE İLAÇ KÜRLERİ ELE GEÇİRİLDİ
ÜSKÜDAR'DA 1.5 MİLYON LİRALIK SAHTE VİTAMİN VE İLAÇ KÜRLERİ ELE GEÇİRİLDİ
ÜSKÜDAR'DA 1.5 MİLYON LİRALIK SAHTE VİTAMİN VE İLAÇ KÜRLERİ ELE GEÇİRİLDİ
ÜSKÜDAR'DA 1.5 MİLYON LİRALIK SAHTE VİTAMİN VE İLAÇ KÜRLERİ ELE GEÇİRİLDİ
ÜSKÜDAR'DA 1.5 MİLYON LİRALIK SAHTE VİTAMİN VE İLAÇ KÜRLERİ ELE GEÇİRİLDİ
ÜSKÜDAR'DA 1.5 MİLYON LİRALIK SAHTE VİTAMİN VE İLAÇ KÜRLERİ ELE GEÇİRİLDİ
ÜSKÜDAR'DA 1.5 MİLYON LİRALIK SAHTE VİTAMİN VE İLAÇ KÜRLERİ ELE GEÇİRİLDİ
ÜSKÜDAR'DA 1.5 MİLYON LİRALIK SAHTE VİTAMİN VE İLAÇ KÜRLERİ ELE GEÇİRİLDİ
ÜSKÜDAR'DA 1.5 MİLYON LİRALIK SAHTE VİTAMİN VE İLAÇ KÜRLERİ ELE GEÇİRİLDİ
ÜSKÜDAR'DA 1.5 MİLYON LİRALIK SAHTE VİTAMİN VE İLAÇ KÜRLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÜSKÜDAR'DA 1.5 MİLYON LİRALIK SAHTE VİTAMİN VE İLAÇ KÜRLERİ ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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