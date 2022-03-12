Üsküdar D-100 karayolu kara teslim oldu, sürücüler zor anlar yaşadı - Haberler

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Üsküdar D-100 karayolu kara teslim oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Üsküdar D-100 karayolu kara teslim oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası D-100 karayolu kara teslim oldu.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası D-100 karayolu kara teslim oldu. Üsküdar Harem yolunda çift yönlü trafikte zor anlar yaşayan sürücüler, patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

İstanbul'da devam eden kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Yoğun bir şekilde yağan kar sonrası Anadolu Yakası D-100 karayolu beyaza büründü. D-100 karayolunun kar ile kaplanması sonrası kaygan zeminde sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, otoyolda patinaj yaparak ilerlerken, bazı sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için araçlarının hızlarını düşürerek D-100 karayolunda otomobillerinin dörtlülerini yakarak ilerledi. Sürücülerden bazılarının ise, kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek zor anlar yaşadığı görüldü. Sürücüler, araçlarıyla birlikte köprü altlarına sığındı. - İSTANBUL

Üsküdar D-100 karayolu kara teslim oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Üsküdar D-100 karayolu kara teslim oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Üsküdar D-100 karayolu kara teslim oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Üsküdar D-100 karayolu kara teslim oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Üsküdar D-100 karayolu kara teslim oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul, Üsküdar, kar, Yerel, Haberler

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