Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferlerde aksama
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Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferlerde aksama

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferlerde aksama
08.05.2020 08:59 | Son Güncelleme: 08.05.2020 08:59

Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.  Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arasında seferler normal yapılırken, İmam Hatip Lisesi-Çekmeköy istasyonları arası ring seferi düzenleniyor. Çekmeköy'den metroya binmek isteyen vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı.

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler Üsküdar-İmam Hatip lisesi istasyonları arasında yapılıyor. Çekmeköy'den metroya binmek isteyen vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak metroya alınmadı. Güvenlik görevlileri vatandaşlara teknik bir arıza nedeniyle çalışmadığı bilgisi verdi. Metroya binmek isteyen bir vatandaş "Net bir bilgi vermiyorlar, ne zaman açılacağı belli değil. İnsanların böyle kapıdan çevrilmesi çok da hoş bir durum değil" dedi.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise,"M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arasında yapılmaktadır. Seferlerimiz, Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arası normal işletme, İmam Hatip Lisesi-Çekmeköy istasyonları arası ring seferi olarak yapılmaktadır. Trenlerimiz Dudullu istasyonunda durmayarak istasyonu pas geçmektedir." denildi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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