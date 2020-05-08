Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferler normale döndü
08.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:26
Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferler, teknik arızanın giderilmesiyle normale döndü.
Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferler, teknik arızanın giderilmesiyle normale döndü.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferler normale dönmüştür. Üsküdar-Çekmeköy arasında kesintisiz sefer yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.
Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler bir süre Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arasında yapılmıştı.
Kaynak: AA