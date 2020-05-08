Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferler normale döndü
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Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferler normale döndü

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferler normale döndü
08.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:17

Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.  Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arasında seferler normal yapılırken, İmam Hatip Lisesi-Çekmeköy istasyonları arası ring seferi düzenlendi. Arızanın giderimesinin ardından seferler normale döndü.

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler Üsküdar-İmam Hatip lisesi istasyonları arasında yapılıyor. Çekmeköy'den metroya binmek isteyen vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak metroya alınmadı. Güvenlik görevlileri vatandaşlara teknik bir arıza nedeniyle çalışmadığı bilgisi verdi. Metroya binmek isteyen bir vatandaş "Net bir bilgi vermiyorlar, ne zaman açılacağı belli değil. İnsanların böyle kapıdan çevrilmesi çok da hoş bir durum değil" dedi.

Seferler arızanın giderilmesinin ardından normale döndü. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise,"M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferler normale dönmüştür. Üsküdar-Çekmeköy arasında kesintisiz sefer yapılmaktadır." denildi.

 


Kaynak: DHA

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