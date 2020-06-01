Üsküdar-Çekmeköy metro hattında kısa süreli arıza aksamalara sebep oldu
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Üsküdar-Çekmeköy metro hattında kısa süreli arıza aksamalara sebep oldu

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında kısa süreli arıza aksamalara sebep oldu Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

01.06.2020 20:09 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:14

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında kısa süreli arıza aksamalara sebep oldu

İSTANBUL - Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Duraklarda yoğunluğun oluştuğu hatta yaşanan aksaklık nedeniyle vatandaşlar tepki gösterdi.

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerlerde kısa süreli aksama yaşandı. Üsküdar'dan metroya binmek isteyen vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak metroya alınmadı. Güvenlik görevlileri vatandaşlara teknik bir arıza nedeniyle çalışmadığı bilgisini vererek " Peron bölgesi yoğun olduğu için sizleri aşağıya alamıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz " dedi bunun yanı sıra anonslar yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise "M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik bir arıza nedeniyle sefer yapılamamaktadır" denildi. daha sonra 2'inci bir açıklama olarak, "Seferlerimiz Üsküdar-Çakmak istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında kısa süreli arıza aksamalara sebep oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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