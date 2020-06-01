Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza aksamalara sebep oldu
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Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza aksamalara sebep oldu

Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza aksamalara sebep oldu
01.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:50

Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Duraklarda yoğunluğun oluştuğu hatta yaşanan aksaklık nedeniyle vatandaşlar tepki gösterdi.

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı. Üsküdar'dan metroya binmek isteyen vatandaşlar, güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak metroya alınmadı. Güvenlik görevlileri vatandaşlara teknik bir arıza nedeniyle çalışmadığı bilgisini vererek, "Peron bölgesi yoğun olduğu için sizleri aşağıya alamıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz" dedi. Bunun yanı sıra anonslar yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik bir arıza nedeniyle sefer yapılamamaktadır" denildi. Ardından yapılan ikinci açıklamada ise, "Seferlerimiz Üsküdar-Çakmak istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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