Üsküdar Belediyesi, ot kesme makinesiyle kaldırımlarda biriken karları temizledi

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi ekipleri, ot kesme makinesinin ucuna fırça takarak biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri, kaldırımda biriken karları temizlemek için farklı bir yönteme başvurdu. Ot kesme makinesinin ucuna fırça takan ekipler, yol boyunca kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kar küreme cihazının markası Üsküdar. Çünkü icat da üretim de bizim. Yaz aylarında kullandığımız ot kesme makinası, ucuna sert bir fırça takınca, oldu kar, buz temizleme makinası. Üsküdar'da kaldırımlar nasıl tertemiz kalıyor diye soranlar varsa, işte böyle." ifadelerini kullandı.