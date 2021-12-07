Üsküdar Belediyesi öğrenci evlerinin doğalgaz faturalarını ödemeye başladı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi'nin ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerinin doğalgaz faturalarını ödeme müjdesinin ardından, başvurusu kabul edilen iki öğrenci evinin faturaları yetkililerce ödendi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerinin Aralık, Ocak, Şubat ve Mart doğalgaz faturalarının belediye tarafından karşılanacağı müjdesinin ardından yoğun başvuru yapıldı.

Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yakup Öksüz ve beraberindeki heyet, bu kapsamda başvuru yapıp desteğe hak kazanan öğrenci evlerini ziyaret ederek faturalarını ödedi.

Ünalan ve Murat Reis mahallelerinde ikamet eden kız ve erkek öğrencilerin kaldığı iki evi ziyaret eden Öksüz, gençlere sohbet ederek taleplerini dinledi.

Üsküdar'ın öğrencilere değer veren projeleriyle ön plana çıktığını anlatan Öksüz, "Üsküdar son yıllarda bir öğrenci şehri haline geldi. Birçok üniversitenin ve binlerce öğrencinin ikamet ettiği Üsküdar'da bizler de belediye olarak gençlerin sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye çalışıyoruz. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in müjdesini verdiği doğalgaz faturası yardımı kapsamında gençlerle bir araya geldik. Kış ayları boyunca ilçemizde ikamet eden öğrencilerin doğalgaz faturalarını ödeyip onlara maddi destek olup, akademik hayatlarına odaklanmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Yakup Öksüz, evde kalan 3 öğrenciyle bir süre sohbet ettikten sonra ilk ziyaretler kapsamında talebelerin son doğalgaz faturasını online olarak ödedi.

Doğalgaz desteği için çok fazla başvuru yapıldığını belirten Öksüz, 1000 evden daha fazla başvuru geleceğini tahmin ettiklerini aktardı.

Öksüz, başvuru şartlarını sağlayan tüm öğrenci evlerine destek sunacaklarını, bir sınırlama getirmediklerini dile getirdi.

Ziyaret edilen evde kalan Marmara Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Abdussamed Şahin de kararın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Kış aylarında gerçekten doğalgaz faturası çok gelecek diye tedirgin oluyorduk. Öğrenci olduğumuz için fazla gelirimiz de yok. Bu destek derslerimize daha fazla odaklanmamızı sağlayacak. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yakup Öksüz, daha sonra 3 kız öğrencinin kaldığı diğer öğrenci evine ziyarette bulundu.

Burada da öğrencilerle bir süre sohbet eden Öksüz, öğrencilerin doğalgaz faturasını ödedi.

Evde kalan gençlerden Marmara İlahiyat Fakültesi öğrencisi Eda Abo, Üsküdar Belediyesi'nin destek kararını sevinçle karşıladıklarını, kış boyunca rahat edeceklerini söyledi.

Üsküdar Belediyesinin doğalgaz faturası desteği

Doğalgaz faturası desteğinden faydalanmak için ikametin Üsküdar'da olması, faturanın öğrencilerden birinin üzerine olması ve evde en az 3 öğrencinin kalma şartı aranıyor.

Başvurular belediyenin internet sitesi üzerinden yapılıyor. Başvurusu kabul edilen öğrenci evlerine 4 ay boyunca 400 liraya kadar doğalgaz faturası desteği yapılacak.

AA / Mehmet Kara - Son Dakika Haberleri

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