Üsküdar Belediyesi'nin "YAZAR Okulu" Projesi İlk Mezunlarını Verdi

Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen " Üsküdar Belediyesi Yazar Okulu Sertifika Dağıtımı Töreni"nde Üsküdarlılarla buluşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, projenin kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek projeye düşünerek emek veren ve katılan herkesi tebrik etti.

Özhaseki: "Düşününce, okuyunca, yazdıkça çok şey olacak!"

"Yazarlık Okulu'na katılanlara sonuna kadar hakkın tarafında, hakkın yanında hakkın savunucusu olarak yazarlık kabiliyetlerini kullanma yönünde temennide bulunan Özhaseki, okumanın sadece eğitim hayatında değil hayatın tüm noktalarında çok önemli olduğunu vurguladı. Özhaseki, "Ülke olarak ne yazık ki yazı yazma kültürünün çok dikkate alınmadığı bir gelenekten geliyoruz. Eskiler, üniversitede tıp okuyan bir öğrencinin doktor olacağını, hukuk okuyan bir öğrencinin avukat olacağını tahmin edebilirken edebiyat okuyan bir öğrencinin mesleğinin ne olacağı yönünde fikir yürütemiyordu. Büyüklerimiz bizim hemen bir meslek sahibi olup para kazanmamız gerektiğine inanırlardı. Bugün geldiğimiz noktada okuyanların kazandığı bir dönemdeyiz. Bu nedenle bu proje beni çok heyecanlandırdı. Okuyunca ne olacak? Okuyunca çok şey olacak. Bu çocuklarımız düşününce, yazdıkça, kendilerini ifade edince emin olun çok şey olacak" dedi.

Kendilerini yazarak ifade etme tekniklerini öğrendiler

Üsküdar Belediyesi tarafından, alanında uzman gazeteci, televizyoncu, medya ve sosyal medya uzmanları ile sürdürülen 12 haftalık eğitim programını tamamlayan katılımcılara, sertifikaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından verildi. Projeye katılan 300'e yakın genç, etkili ve hedefine ulaşan yazı yazmanın, dili doğru kullanabilmenin, zamanı iyi yönetebilmenin, az kelime ile çok şey anlatabilmenin püf noktalarını "Yazarlık Okulu"nda öğrenme fırsatı yakaladı.

Türkmen: "Projenin devamlılığını sağlayacağız"

Üsküdar'ın ilim irfan kenti olması hedefinden yola çıkarak hayata geçirdikleri proje ile 12 hafta boyunda 300'e yakın gence yazarlık eğitimi verdiklerini vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eğitim programı kapsamında dereceye giren 12 katılımcıyı Kudüs'e gönderme sözü verdi. Programa katılan tüm gençleri ayrı ayrı tebrik eden Türkmen, projenin katılımcılar üzerinde yarattığı etki karşısında çok memnun olduklarını, projenin devamlılığını sağlayarak çok sayıda genci yazarlık konusunda eğiteceklerinin müjdesini verdi.