ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine büyük destek

Üsküdar Belediyesi kış boyunca üniversite öğrencilerinin doğalgaz borcunu ödeyecek

İSTANBUL - Kültürden sanata, spordan engellilere kadar birçok alanda hizmetlere imza atan Üsküdar Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında da adından söz ettiriyor. Her gün binlerce ihtiyaç sahibinin evine kadar sıcak yemek ulaştıran, giyimden okul gereksinimlerine kadar çok sayıda aileyi ve öğrenciyi unutmayan Üsküdar Belediyesi bu kez üniversite öğrencileri için de büyük bir destek kampanyası başlattı.

Gençlere yönelik etkinlik ve hizmetlere önem veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, üniversite öğrencilerine müjdesine sosyal medyadan duyurdu. Hilmi Türkmen, bu kış boyunca Üsküdar'da yaşayan öğrencilerin evlerindeki doğalgaz faturasının Üsküdar Belediyesi tarafından karşılanacağını duyurdu. Sık sık öğrenci evlerinin ziyaretiyle bilinen Hilmi Türkmen müjdesini yine bir üniversite öğrenci evinden yaptı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya duyurusunda, "Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen ve Üsküdar'ımızda ikamet eden öğrencilere sıcacık bir müjdemiz var demiştim. Öğrenci evinde kalıyorsanız hemen belediyenize başvurun. Çünkü kış boyunca doğal gaz faturalarınızı biz ödeyeceğiz" sözlerine yer verdi.