Üsküdar Belediyesi ilçedeki esnaftan 2 ay kira ve ecrimisil ücreti almayacak
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, taksi durakları ve küçük esnaf dahil ilçedeki tüm kira ve ecrimisil alacaklarını 2 ay boyunca almayacaklarını bildirdi.
29.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:26
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, taksi durakları ve küçük esnaf dahil ilçedeki tüm kira ve ecrimisil alacaklarını 2 ay boyunca almayacaklarını bildirdi.
Türkmen, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Dün Harem Otogarı'ndaki kiracılarımızdan 2 ay kira almayacağımızı duyurmuştuk. Genel duyuruyu da şimdi yapalım; 2 ay boyunca Üsküdar geneli tüm kira ve ecrimisil alacaklarımızı almıyoruz. Buna taksi durakları ve tüm küçük esnaflarımız da dahil. Bu süreci el ele verip aşacağız."
Kaynak: AA