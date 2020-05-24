Üsküdar Belediyesi bayramın ilk gününde yaşlıları unutmadı
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Üsküdar Belediyesi bayramın ilk gününde yaşlıları unutmadı

Üsküdar Belediyesi bayramın ilk gününde yaşlıları unutmadı Üsküdarlı yaşlıların bayramı ikramlarla kutlandı Üsküdar Belediyesi, 6 saatlik süreyle dışarı çıkan yaşlıların bayramını ikramlarla kutladı.

24.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:40

Üsküdar Belediyesi bayramın ilk gününde yaşlıları unutmadı

Üsküdarlı yaşlıların bayramı ikramlarla kutlandı

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi, 6 saatlik süreyle dışarı çıkan yaşlıların bayramını ikramlarla kutladı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen etkinlikte, 65 yaş ve üstü vatandaşlara, maske, dezenfektan, lokum ve su ikram edildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkması yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ilk günü saat 14.00-20.00 arasında sokağa çıktı. Üsküdar'da bayramın ilk gününde sokağa çıkan yaşlılar unutulmadı. Üsküdar Belediyesi, yürüyüşe çıkan vatandaşlara Üsküdar Meydanı'ndaki Balıkçılar Çarşısı'nın yanında yer alan şelalenin önünde kurulan standlarda lokum, maske, dezenfektan ve su ikramında bulundu. Üsküdar Belediye'sine bağlı zabıta ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu.

"Büyüklerimizle bayramlaşıyoruz"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, tüm vatandaşların bayramını tebrik ederek, "İnşallah sağlık ve sıhhatle nice bayramlara kavuşuruz. Bizler de bugün Üsküdar Belediyesi olarak sokağa çıkmasına izin verilen büyüklerimizle hem bayramlaşıyoruz. Hem de onlar için küçük bir bayram hediyesi olsun diye çanta hazırladık. İçerisinde dezenfektan, bilgilendirme broşürü, ayrıca bugün şeker bayramı olduğu için lokum ikram ediyoruz. ve büyüklerimize üçer adet maske veriyoruz. İyi bayramlar diliyorum. Sağlıklı bayramlarda buluşmak üzere" dedi.

"İçime huzur geldi"

67 yaşındaki Hasan Özdemir, "Biraz rahatladım. İyiyim, huzurluyum. İçime huzur geldi. Evde kaldığım sürece kitap okudum, bulmaca çözdüm, evde yürüyüş yaptım" dedi. Eşiyle birlikte refakatçi olarak dışarı çıktığını söyleyen Suna Düzgün, "Herkesin bayramı kutlu olsun. Virüsler defolsun, gitsin. Hepimiz bir araya gelelim inşallah" diye konuştu. 65 yaşındaki Saadet Meriçdağ, "Sağlıkla bu günleri atlatmayı diliyorum. Yine de şükürler olsun, bu kadar çıkıyoruz. Çocuklarından, torunlarından, sevdiklerinden ayrısın, onlara gidemiyorsun, bugün bayram mezarlığa gidemiyorsun. Ama yine de şükredecek taraflarımız var. Sağlığımız yerimizde" dedi.

"Hür hissediyorum, ferahladım"

Havanın çok güzel olduğunu söyleyen Celal Genç, "Bir hürlük hissediyorum. Ferahladım, rahatladım. Ellerimiz, ayaklarımız tutuldu evin içinde. Torunlarımızla görüşemiyoruz. Artık eşimize yaklaşmaya bile korkuyoruz. Bu nasıl hastalık anlamıyorum. Aynı odada birbirimize uzak duruyoruz. En çok torunlarımı özledim" eski bayramları özlediğini söyledi.

"Kalabalığı sevdiğim için pazara gitmeyi özledim"

Nuriye Durak isimli vatandaş ise, "Mutluyuz, günler sonra dışarı çıktık. Yürüyüş yapıyoruz sahile doğru. En çok pazara gitmeyi özledim ben. Kalabalığı sevdiğim için pazarı özledim" dedi.

Üsküdar Belediyesi bayramın ilk gününde yaşlıları unutmadı

Kaynak: İHA

Manşet

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