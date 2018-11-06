Üsküdar Belediyesi Başlattığı Milli İstihdam Seferberliğiyle 10 Bin Kişiyi İş Sahibi Yaptı

Üsküdar Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesiyle başlattığı milli istihdam seferberliğiyle 10 bin kişiyi iş sahibi yaptı. 10 bininci kişi olarak işe giren hemşire Ayşegül Arslan'ı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen makamında ağırladı. Türkmen gününü anısına Ayşegül Hemşireye tansiyon aleti hediye etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türkiye'deki istihdam merkezleri arasında birinci seçilerek örnekle gösterilen Üsküdar İstihdam Merkezi bünyesinde başlatılan seferberlik, 10 bininci kişinin işe yerleştirilmesiyle zirveye taşındı. Bu kapsamda, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in makamında, ÜSİM tarafından istihdam edilen 10 bininci kişi Hemşire Ayşegül Arslan'ın törende tebrik ederek başarılar diledi.

Makamında işe giren Hemşireyi ağırlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: "Üsküdar Belediyesi olarak 2014 yılında yeni bir birim oluşturduk. Üsküdar İstihdam Merkezi (ÜSİM) adı altında hedefimiz 5 yılda 5 bin gencimize iş bulmak parolasıyla yola çıktık. Amacımız iş arayan ile işçi arayanları arasında köprü olacak bir sistemi kurduk. Çok profesyonel bir sistem. ve hedefimiz 5 yılda 5 bindi. Aradan geçen 4 buçuk yıl süre içerisinde biz hedefimizi ikiye katlamış olduk. Gençlerimize istihdam sağlamış olduk. Bugün itibariyle 10 bin gencimizi işe yerleştirmiş olduk. 10 bininci gencimiz hemşire bir özel hastanede bugün itibariyle iş başı yapıyor. Tüm Türkiye'de bir istihdam seferberliği var. Biz de Üsküdar'dan bu seferberliğe 10 bin tane istidam bulundurmak ile önemli bir katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Bu bulduğumuz 10 bin iş kamuda değil tamamı özek sektörden" dedi.

Başkan Hilmi Türkmen Hemşire Ayşegül Arslan'a günün anısına tansiyon aleti hediye etti. - İSTANBUL