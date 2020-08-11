Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen maske takana ayrıcalık istedi esnaf kabul etti
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Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen maske takana ayrıcalık istedi esnaf kabul etti

- Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen maske takana ayrıcalık istedi esnaf kabul etti İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurdun dört bir yanında bir kez daha gerçekleştirilen koronavirüs salgını tedbirleri denetimi bu kez Üsküdar'da kurulan Küplüce Halk Pazarında gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen maske takana ayrıcalık istedi esnaf kabul etti
11.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:09

- Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen maske takana ayrıcalık istedi esnaf kabul etti

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurdun dört bir yanında bir kez daha gerçekleştirilen koronavirüs salgını tedbirleri denetimi bu kez Üsküdar'da kurulan Küplüce Halk Pazarında gerçekleştirildi. Üsküdar Kaymakamı, Üsküdar Belediye Başkanı ve İlçe Emniyet Müdürünün katıldığı denetimde esnaf ve vatandaş koronavirüs salgınına karşı bir kez daha uyarıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in kilosu on lira olan biber için 'Maske takana bir indirim olsa güzel olurdu' düşüncesine pazar esnafı olumlu dönüş yaparak biberi maske takana sekiz lira, takmayana ise satmayarak destek verdi.

Üsküdar Kaymakamı Demiryürek: Maske kuralına uyuluyor

Üsküdar da her salı kurulan Küplüce halk pazarında bu sefer ki koronavirüs tedbirlerinin denetimine ilçe protokolü de katıldı. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü Mehmey Baykara denetime bizzat katıldı. Esnaf ve vatandaşı koronavirüs salgınına karşı uyaran Kaymakam ve Belediye Başkanı tezgahtaki fiyatları da konuştu. Kaymakam Demiryürek mısır tezgahını ziyaret ettiği sırada alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Kaymakam Demiryürek, "Genel anlamda iyi tabi aksayan yönler var onları düzeltmekte bizim görevimiz. Vatandaşımızın maske kullanımınan genel anlamda uyduğunu görüyoruz, esnafımızında uyumunu görüyoruz bu anlamda zabıtalarımıza da büyük iş düşüyor. Esnafımızın da bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdiklerini görüyoruz biz de sahada olacağız. Gün içinde bazen maskenin indiğini görüyoruz zabıta da o an gerekeni yapacak. On günlük bir periyodumuz var ancak bu sıkıntı devam ettiği sürece tüm kurumlar olarak sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Türkmen vatandaşları uyardı

Küplüce halk pazarında denetimlere katılan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, "Bugün İçişleri Bakanlığımızın illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs salgınının en geniş ikinci denetimi yapılıyor. Burada asıl amaç vatandaşın ve esnafın dikkatini biraz artırmak özellikle pazarcı esnafımız bu konuda oldukça duyarlı. Zaten maskesiz satış yapan arkadaşlarımız varsa yasal işlemi yapıyoruz asla göz yummayız. Fırsatçı bir virüs en küçük bir ihmali anında fırsata çeviriyor. Pazar girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülüyor, maskesiz girişlerine asla izin verilmiyor. Hijyenik ortam konusunda ki hassasiyeti artırmak istiyoruz. Bu salgın sürecini ancak böyle aşabiliriz. Maske, mesafe ve hijyen ile bu süreci aşabileceğimizi düşünüyoruz" derken vatandaşların virüsün ciddiyetini tam anlamıyla kavrayamadığını ifade etti. Türkmen, "Vatandaşlarımız malesef bu virüsün ciddiyetini tam anlamıyla kavrayamadı.Özellikle sosyal mesafe konusunda hassasiyetimizde sıkıntı var. Maskesiz birbirinize çok yakınsanız zaten virüsün istediğini oluşturmuşsunuz demektir. Bazen istemediğimiz görüntüler oluşuyor malesef. Toplu taşıma aracı kullananların bu kurala bazen uymadığını görüyoruz. Vaka sayısı binin üzerinde devam ediyor, ben buradan vatandaşlarımızın maske ve sosyal mesafe konusunda daha duyarlı olmasını istiyorum." dedi.

Belediye Başkanı pazar esnafından indirim istedi

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bir tezgahı gezdiği sırada esnaf Osman Kırdak'tan maske takana indirim istedi. Pazar esnafı Kırdak indirim fikrini hemen değerlendirerek kilosu on lira olan biberin maske takana sekiz liraya düştüğünü maske takmayana ise satışın olmayacağını söyledi. Kırdak, "Vatandaşta elinden geldiği kadar yardımcı oluyor ben sözümde dururum hemen etiketi değiştiririm. Maskesi olana sekiz liraya satacağım, maskesi olmayana ise satmayacağım. Etiketi değiştiriyoruz hemen." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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