Üsküdar Belediye Başkanı'ndan Sezen Aksu'ya ret
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Üsküdar Belediye Başkanı'ndan Sezen Aksu'ya ret

Sezen Aksu, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un Beylerbeyi'nde bir dönem yaşadığı evini satın alıp güzellik merkezine kiraya vermişti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Güzellik merkezi olmasına müsaade edemeyiz" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı'ndan Sezen Aksu'ya ret
20.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:16

Sezen Aksu, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un Beylerbeyi'nde bir dönem yaşadığı evi 9 yıl önce satın almıştı. Tadilat yaptıran Aksu, daha sonra evi güzellik salonu işleten Safiye Turan'a kiralamıştı. Güzellik merkezi olarak işletilen ev, Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenmişti. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen şu açıklamayı yaptı: "Orası Mehmet Akif Ersoy'un belli bir süre kaldığı ev. Dolayısıyla bu ev tapuda da bellidir, bugüne kadar ev olarak kullanılmıştır. Burası mesken yani, burada ticari faaliyet olmaz. Ticari anlamda ruhsat asla veremeyiz ve ruhsatsız çalıştırdığı için de mühürlenmiştir. Bilgimiz yoktu sonradan öğrendik ve mühürledik. Ruhsat yok zaten bunu halen kiracı olan şahıs da kabul ediyor. Güzellik salonu işletiyormuş, müsaade edemeyiz. Başvurusu da yok zaten. Bu evde ancak tarihi şahsiyete uygun tadilat yapılarak oturulabilir."



Kaynak: Snob Magazin

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