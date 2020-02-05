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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i ağırladı.

05.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:08
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı , Belediye Başkanı 'i ağırladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vodafone Park'taki kulüp binasında gerçekleştirilen ziyaretin sonunda Çebi, Türkmen'e isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.

Kaynak: AA
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