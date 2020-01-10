ÜSKDAR'DA İŞYERİNİN DUVARINI ÇARPTI: 2 YARALI (1)

10.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:18

İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

Üsküdar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, işyerinin duvarına çarptı. Otomobilin sürücüsü kadın ile çocuğu yaralandı. Otomobilde sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Her iki yaralı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

------------Cep telefonu kamerasından -Kazandan görüntüleri-İtfaiye ekiplerinin sıkışan kadını kurtarması-Yaşanan hareketlilikAKTÜEL

Kazadan görüntüler

Kaynak: DHA