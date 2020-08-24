Uşen'den hizmet vurgusu
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Uşen'den hizmet vurgusu

AK Parti Arguvan ilçe Başkanlığına seçilen Gazi Uşen, "İşimiz hizmet, gücümüz millet olacaktır" dedi.

Uşen'den hizmet vurgusu
24.08.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:22

AK Parti Arguvan ilçe Başkanlığına seçilen Gazi Uşen, "İşimiz hizmet, gücümüz millet olacaktır" dedi.

AK Parti'nin Arguvan ilçesinde 7. olağan ilçe kongresine tek aday olarak giren Gazi Uşen ilçe Başkanı seçildi.

Önceki başkan Mehmet Tümer'in aday olmadığı ve tek listeyle gidilen AK Parti Arguvan 7. olağan ilçe kongresine, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, çevre ilçe belediye başkanları ve AK parti ilçe başkanları partinin ilçe teşkilatı vatandaşlar katıldı.

AK Parti Arguvan İlçe Başkanı Gazi Uşen, yaptığı açıklamada, yeni yönetim kurullarının hayırlı olmasını temenni ederek, partinin ilçe kongresine seçilenlere başarılar diledi. Uşen, "İlçe yönetimimizle işimiz hizmet, gücümüz millet olacaktır. Kongrede bizi destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimler için şimdiden çalışmalara başladık. Bu sevgiyle, bu azimle, bu disiplinle ve bu hevesle, inandığımız yolda çalışacağımıza inancımız tamdır. Arkadaşlarımızdan devren aldığımız bayrağı daha da yukarıya çıkarmanın heyecanı, motivasyonu ve donanımı içerisindeyiz. Yeni bir yol arkadaşlığını başlattık "ifadelerini kullandı.

AK Parti Arguvan ilçe teşkilatı asıl yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: İlçe Başkanı Gazi Uşen, İlçe yönetimi, Yılmaz Korkmaz, Mehmet Ercan, Gazi Mansur, Hacı Bayram Demez, Ramazan Taştaş, Rabiya Demir, Hamit Ünsal, Ahmet Koçdağ, Bedri Aslan ve Turan Kılıç" - MALATYA

Kaynak: İHA

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