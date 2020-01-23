USED Genel Başkanı Osman Bağaç'tan, AA'ya ziyaret
Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.
23.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:40
Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.
AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin ile görüşen Bağaç, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Gültekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bağaç'ı AA'nın çalışmaları hakkında bilgilendirdi.
Kaynak: AA