USED Genel Başkanı Osman Bağaç'tan, AA'ya ziyaret
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USED Genel Başkanı Osman Bağaç'tan, AA'ya ziyaret

Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

23.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:40
USED Genel Başkanı Osman Bağaç'tan, AA'ya ziyaret

Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç, (AA) Bölge Müdürü 'i ziyaret etti.

AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin ile görüşen Bağaç, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gültekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bağaç'ı AA'nın çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Kaynak: AA
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