Useak'tan Beü Rektörü Yardım'a Plaket

Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi'nin (USEAK) düzenleyicisi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kongre Düzenleme Kurulu üyeleri, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a plaket taktim etti.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Asem Nauşabayeva Hekimoğlu ve beraberindeki üyeler, Yardım'ı makamında ziyaret etti.

Nauşabayeva ve beraberindekiler, kongrenin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Yardım'a teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yardım, bu tür etkinliklerin Bitlis ve üniversite açısından faydalı olduğunu söyledi.