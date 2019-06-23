USB'lerin Neden Çift Yönlü Takılmadığını Mucidi Açıkladı

İlk olarak 23 yıl önce Ocak 1996'da tasarlanan ve hemen ardından Mayıs 1996'da seri üretimlerde yer alan geçen USB teknolojisi, günümüz hayatındaki dijital cihazların hemen hepsinde bulunuyor. Veri ve güç akışını sağlayan USB portları hakkında en yetkili isimden bazı açıklamalar geldi.

1996 yılında USB'yi tasarlayan IBM'in (ABD merkezli Uluslararası İş Cihazları Şirketi) takım lideri Ajay Bhatt, USB teknolojisini kullanan halkın fazlasıyla şikâyetçi olduğundan haberdar olduğunu ve en çok şikâyetin USB'nin ters bir şekilde takılamaması yönünde olduğunu söyledi. Bhatt, USB belleklerin belirli bir takılma yönüne sahip olmasını: "En büyük sıkıntı terslik durumu" sözleriyle aktardı.

Böyle bir durumun yaşanmasını engellemek için USB'nin terslik durumunu ortadan kaldırabileceklerini ancak bunun iki kat maliyete sebep olacağını belirten Bhatt, bu sebepten ötürü USB'lerin günümüzdeki hâllerinde bulunduğuna işaret etti. Yeni USB Type-C teknolojisi yaygınlaştığında terslik sorunu da artık hayatımızın bir parçası olmaktan çıkacak ve bağlantılarımızı daha rahat gerçekleştirebileceğiz.