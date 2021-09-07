Uşakta 24 kaçak telefon ele geçirildi
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Uşakta 24 kaçak telefon ele geçirildi

Uşakta 24 kaçak telefon ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta kaçak telefon satan bir işletmede 24 adet kaçak telefon ve bu telefonlara ait bataryalar ele geçirildi.

Uşak'ta kaçak telefon satan bir işletmede 24 adet kaçak telefon ve bu telefonlara ait bataryalar ele geçirildi. Konuyla alakalı bir kişi ise ekiplerce gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uşak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon tamiri ve satışı yapılan bir işletmede kaçak telefon satıldığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan işletmeye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 24 adet kaçak telefon ve bu telefonlara ait kaçak bataryalar ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan işletme sahibi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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