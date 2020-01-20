Uşaksporlu futbolcular şaşkın ama gururlu

20.01.2020 16:43 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:43

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Uşakspor-Ergene Velimeşespor maçında futbol sahalarında çok ender görülebilecek bir olayın kahramanı olarak, tekrarlanan üst üste 3 penaltı atışında gole izin vermeyen ev sahibi ekibin kalecisi Ersin Aydın ve stoper Levent Aktuğ büyük şaşkınlık yaşıyor. Uşak 1 Eylül Stadı'nda 2-0 önde oldukları maçın son dakikasında rakip takımın kazandığı penaltıda 2 kez gole izin vermeyen ancak kale çizgisini ihlal ettiği gerekçesiyle çift sarı kartla oyundan atılan file bekçisi Ersin, "Futbol hayatımda hiç şahit olmadığım bir olayı bizzat kendim yaşamış oldum" dedi. Ersin, "Karşılaşmanın yan hakemi çizgi ihlali yaptığım gerekçesiyle penaltıyı 2 defa tekrarlattı. Hakem bu 2 tekrarda 2 sarı karttan kırmızı kartla beni oyundan ihraç etti. Videoda görüldüğü üzere ilk penaltıda sol ayağım çizgide görünüyor. Bunu tekrar ettirdi. İkinci penaltıda çok az çıkmışım ama Süper Lig'de bile VAR sistemi olmasına rağmen böyle penaltılar atılıp ne kadar tartışılsa da gol verildi" açıklamasını yaptı.

"İhlal söz konusu olacaksa ikinci penaltıda rakip takımın oyuncuları atış kullanılmadan ceza sahasına giriyor" diyen tecrübeli kaleci, "Ben oyundan ihraç edildikten sonra kaleye takım arkadaşım Levent geçti. Levent de çok şükür penaltıyı kurtardı. Kurtarmamış olsa maç 2-1'e gelecek ve daha 4-5 dakika daha oynanacak. Kalecisiz 4-5 dakika oynamanın ne kadar sıkıntılı olduğunu herkes takdir eder. Bu arada biz 2-0 öndeyken maç 2-2 de bitebilirdi. Yanlış bir karar yüzünden bütün takım arkadaşlarımın tüm emekleri heba olabilirdi. Çok şükür atlatıp 2-0 kazandık. İnşallah bundan sonra böyle hakem hatalarıyla karşılaşmayız. Takım arkadaşlarımı tekrardan kutluyorum" diye konuştu.

Kaleci Ersin Aydın'ın 2 kez tekrarlanan penaltıyı kurtarmasına rağmen oyundan ihraç edilmesiyle üçüncü ve son kez kullanılan penaltıda kaleye geçip gole yine izin vermeyen stoper Levent Aktuğ ise "Hakemin penaltı kararından sonra kalecimiz Ersin 2 atışı kurtardı ancak ihlal gerekçesiyle oyundan atıldı. Ben de o an hissederek Ersin'den eldivenleri aldım ve hakemin inadına rağmen ben de penaltıyı kurtardım. Futbol kariyerimde bu zamana kadar gol attım, gol attırdım ama ilk kez penaltı kutardım. Bu çok özel ve mutlu edici bir duyguydu. Böyle bir anın içinde olduğum için mutluyum ve gururluyum" dedi.

Kaynak: DHA