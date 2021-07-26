Uşakspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşakspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Uşakspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uşakspor, tesislerde gerçekleştirdiği antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Uşakspor, tesislerde gerçekleştirdiği antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Uşakspor, bugün Uşakspor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serkan Afacan yönetimindeki antrenman, yapılan konuşmanın ardından düz koşu ile başladı. Düz koşu sonrasında ısınma hareketleriyle devam eden antrenman, çift kale maç ve pas çalışmalarıyla son buldu. - UŞAK

Uşakspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Uşakspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Uşakspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Demir Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Alişan Buse Varol Yusuf Güney
Spor Diego Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uşakspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 18:14:29. #1.14#

title