Uşakspor'un Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir oldu

12.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:33

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor, teknik direktörlük görevi için Hasan Erkin Şimşir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Uşakspor, geçtiğimiz aylarda Tolga Doğantez ile yollarını ayırarak teknik direktörlük görevine kaleci antrenörü Yusuf Soysal'ı getirmişti. Yeni teknik hoca arayışına giren Uşakspor geçen sezon Van Spor FK ile şampiyonluk yaşayan ve bu sezonun 12. haftasında görevinden ayrılan Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.



Sezon başından itibaren teknik ekipte yer alan Yusuf Soysal'ın ise teknik ekipte görevine devam edeceği de açıklandı.



Hasan Erkin Şimşir kimdir?



23 Kasım 1963 Ordu doğumlu deneyimli hoca UEFA Pro-Lisans antrenör lisansına sahip. Uzun yıllar Osmanlıspor ve Gençlerbirliği gibi kulüplerin altyapı sorumluluğunu üstlenen Hasan Erkin Şimşir, 2018-2019 sezonunda Van Spor FK teknik direktörlüğüne getirildi. Deneyimli hoca Vanspor'la şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen takımın başında yer almasının ardından geçtiğimiz ay kırmızı-siyahlı ekiple yollarını ayırdı. - UŞAK

Kaynak: İHA