Uşakspor'un rakibi Sancaktepe FK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uşakspor'un rakibi Sancaktepe FK

06.02.2021 12:39 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:43
Uşakspor'un rakibi Sancaktepe FK

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk iki maçında Ergene Velimeşespor'la berabere kalıp Ankara Demirspor'a 3-0 mağlup olan Uşakspor, yarın evinde orta sıralarda yer alan Sancaktepe Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk iki maçında Ergene Velimeşespor'la berabere kalıp Ankara Demirspor'a 3-0 mağlup olan Uşakspor, yarın evinde orta sıralarda yer alan Sancaktepe Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Metehan Alpat'ın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Uşakspor bu karşılaşma öncesi 34 puanla 6'ncı sırada yer alırken, Sancaktepe FK ise 22 puanla 12'nci basamakta bulunuyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Hande Erçel Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Mersin Antalya Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşakspor'un rakibi Sancaktepe FK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 12:45:47. #1.14#
title