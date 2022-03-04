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Uşakspor'un rakibi Pendikspor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Uşakspor'un rakibi Pendikspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Akhisarspor'u 2-1 yenerek Play-Off yolunda umutlanan Uşakspor yarın lider Pendikspor'un konuğu olacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Akhisarspor'u 2-1 yenerek Play-Off yolunda umutlanan Uşakspor yarın lider Pendikspor'un konuğu olacak. Pendik Stadı'nda Mehmet Ali Özer'in yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.

Konuk Uşakspor'da sarı kart cezalıları Mete Sevinç ve Emre Can forma giyemeyecek. Teknik direktör Veli Özdemir, çıkışlarını sürdürmek istediklerini ve Pendikspor karşısında ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını dile getirdi.


- Uşak

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Pendikspor, Play Off, Uşakspor, Spor, Haberler

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