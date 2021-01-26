Uşakspor'un rakibi Ergene Velimeşespor
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Uşakspor'un rakibi Ergene Velimeşespor

26.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:58
Uşakspor'un rakibi Ergene Velimeşespor

MİLSİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk devresini 33 puanla 5'inci sırada tamamlayan Uşakspor, ikinci yarının ilk sınavında yarın Ergene Velimeşespor'la karşı karşıya gelecek.

MİLSİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk devresini 33 puanla 5'inci sırada tamamlayan Uşakspor, ikinci yarının ilk sınavında yarın Ergene Velimeşespor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Serkan Önsal'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Teknik Direktör Hasan Şimşir, "İkinci yarıya iyi bir sonuç alarak başlamak istiyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik, çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.  


- Uşak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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