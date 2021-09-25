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Uşakspor'un konuğu Bucaspor 1928

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Uşakspor'un konuğu Bucaspor 1928

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Zonguldak Kömürspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Uşakspor yarın evinde Bucaspor 1928'i konuk edecek.

ZONGULDAK (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Zonguldak Kömürspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Uşakspor yarın evinde Bucaspor 1928'i konuk edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Süleyman Bahadır'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Uşakspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, Bucaspor'u yenecek güçte olduklarını belirterek, "Kazanıp 2'de 2 yapmak istiyoruz" dedi.

Geçen hafta sahasında Pendikspor'a 1-0 mağlup olan Bucaspor 1928'de ise teknik direktör Tolga Doğantez, Uşak deplasmanında kazanıp yenilgiyi telafi edeceklerini dile getirdi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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